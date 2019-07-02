В Кыштыме за ходом строительства крытого катка можно будет наблюдать в онлайн-режиме

Автор: КР от 2-07-2019, 18:45 Категория: Общество

На объекте проводится монтаж системы видеонаблюдения. Таким образом, выполнено поручение временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Напомним, по решению главы региона из областного бюджета направлено 96 миллионов 865 тысяч рублей на завершение работ на объекте – крытом катке с искусственным льдом на 270 мест.

Объявлены конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на выполнение целого комплекса работ. Это устройство технологической плиты ледового поля с системой холодоснабжения, поставка и монтаж систем вентиляции и технологического оборудования, проведение работ по электроснабжению крытого катка и благоустройству. Конкурсные процедуры должны завершиться с 21 по 28 июля.

Отметим, что площадка крытого катка соответствует международным стандартам. Это позволит после завершения строительства проводить в Кыштыме спортивные первенства различного уровня по хоккею и фигурному катанию.