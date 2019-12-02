Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравляет Героев Отечества

Автор: КР от Вчера, 14:00 Категория: Общество

Уважаемые южноуральцы!

Примите поздравления с Днём Героев Отечества!

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения людям, чья жизнь является примером величайшего мужества и самопожертвования, тем, кто своими боевыми и трудовыми подвигами прославил нашу страну.

Южный Урал дорожит именами своих героев, проявивших беззаветную преданность Отечеству и народу. Мы свято чтим память отцов и дедов, отдавших жизни во имя счастья будущих поколений. Мы гордимся земляками, чьи подвиги и выдающиеся достижения золотыми буквами вписаны в историю России.Их бескорыстное служение Родине, верность гражданскому долгу, высокий моральный дух –лучший жизненный ориентир для нас, для наших детей и внуков. В преемственности героических традиций – сила и могущество нашей державы.

Низкий поклон и сердечная благодарность всем героям Отечества, живущим среди нас, – за ваши доблестные и благородные дела! Крепкого здоровья, энергии и долгих лет жизни! Всем жителям Южного Урала – мирного неба над головой и благополучия в семьях!

Губернатор Челябинской области А. Л. Текслер