В Челябинской области началась активная работа по переобучению жителей для их дальнейшего трудоустройства

Сегодня, 10:38 Категория: Общество

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Губернатор Алексей Текслер на заседании областного правительства заявил о необходимости помогать южноуральцам в переобучении и трудоустройстве.

Несмотря на то, что рынок труда региона уже несколько лет показывает положительную динамику (снизился уровень регистрируемой безработицы, есть стабильный спрос на наемный труд, снижена напряженность по вакансиям), по мнению Алексея Текслера, в этой сфере еще многое предстоит сделать:

«Мы находимся в периоде увеличения стоимости трудовых ресурсов для каждой организации и предприятия. Это потребует усилий со стороны работодателей в части увеличения доходов работников. Естественно, мы не должны забывать о людях, которым необходима системная государственная помощь, в том числе в трудоустройстве через получение новой профессии. Я говорю и о людях старшего поколения, и о женщинах, возобновляющих трудовую деятельность после отпуска по уходу за ребенком, об инвалидах, подростках и выпускниках, которые только начинают трудовую деятельность».

В рамках национального проекта «Демография» жители Кыштыма получат дополнительное профессиональное образование. Предпенсионер, работающий на предприятии внебюджетной сферы, может обратиться с предложением о дополнительном образовании к своему работодателю.

Если гражданин трудится в учреждении бюджетной сферы или является неработающим, то он может самостоятельно обратиться в Центр занятости населения. Служба возьмёт на себя всю организационную работу.­

Также тоже смогут переучиться и повысить квалификацию женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, а также имеют детей дошкольного возраста, но не работают.