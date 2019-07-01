Алексей Текслер обсудил реконструкцию Белого дома в Кыштыме в правительстве РФ

Автор: КР от Сегодня, 12:14 Категория: Общество

Вчера временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер провёл встречу с заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец. В числе других важных вопросов он отметил необходимость увеличения федерального финансирования для строительства как спортивных объектов, так и в сфере культуры.

Текслер озвучил, что многим муниципалитетам необходимы ледовые комплексы, бассейны и спортзалы.

Ольга Голодец попросила сформировать заявку для включения необходимых объектов в проект бюджета.

В ходе встречи обсуждалась тема развития культуры и туризма. Алексей Текслер сообщил, что некоторые исторические объекты нуждаются в ремонте. В качестве примера он привёл усадьбу Демидовых в Кыштыме, на базе которой местные жители просят создать музейный комплекс.

Ольга Голодец поддержала инициативы Алексея Текслера и предложила подготовить перечень необходимых документов.

Напомним, начатая реконструкция Белого дома была заморожена в конце 90-х. Но сейчас у кыштымцев, похоже, забрезжила реальная надежда на её продолжение и завершение.

Алексей Текслер во время своего первого визита в Кыштым посетил усадьбу Демидовых. И, в отличие от губернаторов Михаила Юревича и Бориса Дубровского оценил историческое значение Белого дома, пообещав реальное содействие в завершении реконструкции.