Алексей Текслер поручил ускорить формирование земельных участков для многодетных семей

Сегодня, 18:20 Категория: Общество

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил разобраться с очередями многодетных семей на получение бесплатных земельных участков.

‒ Динамика есть, но я хотел бы увидеть более серьезные результаты. Все проблемы понятны, за один год их не решить, но динамику улучшить можно. Я попрошу через четыре месяца проинформировать меня о промежуточных результатах, ‒ потребовал Алексей Леонидович.

Всего на начало этого года 3339 многодетных семей ждут предоставления участков, из них 548 изъявили желание получить вместо земли социальную выплату. Вместе с тем, муниципалитетами сформировано 520 земельных участков, что составляет 16 процентов от потребности многодетных семей.