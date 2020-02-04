Алексей Текслер заявил, что промышленники и предприниматели согласны проиндексировать зарплаты работников

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Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в церемонии подписания трёхстороннего Соглашения о сотрудничестве между полномочным представителем Президента РФ в УрФО, Координационным советом отделений Российского союза промышленников и предпринимателей и Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов в округе.

Мероприятие прошло в формате видеоконференции под председательством полпреда Николая Цуканова.

– Президент в своём послании Федеральному Собранию внёс комплекс предложений по совершенствованию Конституции РФ. Он особо отметил, что при любой ситуации и на всей территории страны должны исполняться социальные обязательства государства, – сказал Николай Цуканов в своём вступительном слове. – В Основном законе предлагается прямо закрепить соответствие минимальной заработной платы прожиточному минимуму трудоспособного населения, а также регулярную индексацию пенсии. Общественные объединения, в том числе и профсоюзы, неоднократно выступали за введение таких норм, часть из них уже закреплена в федеральном законодательстве.

В своём докладе Алексей Текслер отметил, что большое внимание уделяется повышению уровня жизни населения, в том числе вопросам индексации заработной платы.

Среднемесячная начисленная номинальная зарплата одного работника в Челябинской области за январь-ноябрь прошлого года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,5 %.

С 1 сентября 2019 года в регионе проведена индексация заработной платы работникам бюджетной сферы на 4,3 %.

Для повышения заработной платы работникам внебюджетного сектора экономики областная трехсторонняя комиссия приняла Обращение к работодателям об индексации заработной платы в 2020 году. Со стороны работодателей – регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей – получено согласие об индексации зарплат.

– Рассчитываем, что наши предприятия найдут финансовые возможности увеличить зарплаты сотрудникам так, чтобы перекрыть прогнозное значение индекса потребительских цен на товары и услуги, – добавил глава региона.

Рынок труда Челябинской области в 2019 году показал положительную динамику: уровень регистрируемой безработицы стабилизировался на историческом минимуме (1,14%), численность безработных сократилась, на начало этого года работодателями была заявлена 21 тысяча вакансий.

Областное трехстороннее соглашение, заключенное в конце 2017 года, завершает свое действие в этом году, в апреле планируется подписание нового документа.

Губернатор подчеркнул, что особое внимание будет уделено повышению реальных доходов населения и усилению взаимодействия профсоюзов, органов власти и работодателей по защите трудовых прав работников.