В Кыштыме к жителям одной из наиболее часто горящих пятиэтажек наведались инспекторы

Вчера, 12:20 Категория: Общество

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Фото взято из группы МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш в ВКонтакте.

Речь идёт о многоквартирном доме № 183 по улице Юлии Ичёвой. Пожарные регулярно выезжают по этому адресу на ликвидацию возгораний. Очередной пожар здесь произошёл около месяца назад. В одной из квартир горела мебель. Едкий дым заполнил общий коридор. В результате жителя соседней квартиры госпитализировали с отравлением угарным газом.

– Дом очень проблемный в плане пожарной безопасности, – сказал сайту «КР» инспектор отдела надзорной деятельности № 16 Владимир Беспалов. – Ситуацию осложняют общие длинные коридоры и кухни, а также то, что некоторые жильцы бросают в местах общего пользования непотушенные окурки от сигарет.

Инспекторы отдела совместно с сотрудниками управления гражданской защиты Кыштымского городского округа провели рейд по всем квартирам данного дома. Как с родителями, так и с детьми проведены профилактические беседы по соблюдению требований пожарной безопасности. Особое внимание уделено курению в комнатах и общих коридорах, а также эксплуатации электрических приборов. Всем вручены памятки пожарной безопасности – всего около 90 экземпляров.