В Кыштыме проверили печки в домах малообеспеченных горожан

Автор: КР от Сегодня, 12:18 Категория: Общество

Фото из группы "МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш" в соицальной сети "ВКонтакте"

В рейд по адресам проживания неблагополучных семей в нашем городе отправились работники комплексного центра социального обслуживания населения и отдела надзорной деятельности и профилактической работы №16. В сенях одного из домов на улице Зои Космодемьянской они обнаружили 50-литровый газовый баллон. Кроме того, там же, рядом с печью не оказалось предтопочного листа, а это может привести к пожару.

Фото из группы "МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш" в соицальной сети "ВКонтакте"

Участники рейда провели беседы со всеми нарушителями пожарной безопасности и вручили им памятки. Как и ещё семи другим представителям малообеспеченных семей.

Фото из группы "МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш" в соицальной сети "ВКонтакте"

Наведались они и в четыре ветхо-аварийных дома – № 1 и № 227 (строения 3 и 4) на улице Калинина и № 9а на улице Дёмина. Девятерых человек, проживающих по этим адресам, под роспись проинструктировали о требованиях пожарной безопасности.

Фото из группы "МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш" в соицальной сети "ВКонтакте"

Ни в одном жилище, проверенном в ходе рейда, автономные дымовые пожарные извещатели не установлены. А без них риск гибели людей при пожаре только возрастает.