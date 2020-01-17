В Кыштыме мужчина пострадал при пожаре

Сегодня, 12:20 Категория: Происшествия

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Воскресный день у пожарных выдался жарким. Сначала поступило сообщение о возгорании в одной из комнат общежития на улице Юлии Ичёвой, 183.

На место происшествия были отправлены две автоцистерны, одна автолестница из пожарной части № 38 и одна автоцистерна из пожарной части № 117.

Огнеборцы обнаружили, что в комнате горят стены и мебель. Жителя соседней комнаты госпитализировали в кыштымскую городскую больницу. Он отравился дымом и продуктами горения.

Вечером того же дня поступило ещё одно сообщение о возгорании на улице Карла Либкнехта, 68. На место выехали огнеборцы пожарных частей № 38 и № 117.

Горела деревянная баня размером восемь на восемь метров. В ликвидации огня участвовали 12 пожарных. На этот раз обошлось без пострадавших.