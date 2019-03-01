» » В Кыштыме благодаря пожарному извещателю удалось предотвратить распространение огня в жилом доме

В Кыштыме благодаря пожарному извещателю удалось предотвратить распространение огня в жилом доме

Автор: КР от Сегодня, 11:32 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 Фото из группы ВКонтакте "МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш"

 

 

В многоэтажном доме 183 на улице Юлии Ичёвой в вечернее время произошло возгорание. В этом здании располагается общежитие, и в общем туалете на четвёртом этаже неизвестный поджёг мусор.

 

Вовремя обнаружить пожар помог дымовой извещатель, который был установлен в одной из квартир, где проживает мать с несовершеннолетними детьми. 

 

Семья уже спала, но из-за звукового сигнала женщина проснулась и вызвала огнеборцев.

 

 

 

Как сообщили сайту «КР» в отделе надзорной деятельности № 16, по предварительной версии, причиной пожара стал брошенный окурок. Виновный устанавливается. При возгорании никто не пострадал.

 

Напомним, в этом году пожарные извещатели установят в 37 домах Кыштымского городского округа, где проживают семьи из группы риска. Из городского бюджета на это выделят 69 тысяч рублей.

 


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter