В Кыштыме благодаря пожарному извещателю удалось предотвратить распространение огня в жилом доме

Автор: КР от Сегодня, 11:32 Категория: Общество

Фото из группы ВКонтакте "МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш"

В многоэтажном доме 183 на улице Юлии Ичёвой в вечернее время произошло возгорание. В этом здании располагается общежитие, и в общем туалете на четвёртом этаже неизвестный поджёг мусор.

Вовремя обнаружить пожар помог дымовой извещатель, который был установлен в одной из квартир, где проживает мать с несовершеннолетними детьми.

Семья уже спала, но из-за звукового сигнала женщина проснулась и вызвала огнеборцев.

Как сообщили сайту «КР» в отделе надзорной деятельности № 16, по предварительной версии, причиной пожара стал брошенный окурок. Виновный устанавливается. При возгорании никто не пострадал.

Напомним, в этом году пожарные извещатели установят в 37 домах Кыштымского городского округа, где проживают семьи из группы риска. Из городского бюджета на это выделят 69 тысяч рублей.