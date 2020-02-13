Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Города Челябинской области могут рассчитывать на дополнительное финансирование

Сегодня, 11:26 Категория: Общество
200
0

Фото с сайта gubernator74.ru

 

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами городов и районов сообщил о том, что дополнительную финансовую помощь из областного бюджета будут получать муниципалитеты, которые привлекают средства, участвуя в федеральных конкурсах и программах.

 

В частности, речь шла о Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», призовой фонд которого в этом году по предложению президента России Владимира Путина будет увеличен в 25 раз – с 40 миллионов до 1 миллиарда рублей.

 

Хотел бы обратить внимание на этот конкурс, там большое количество номинаций: и градостроительная политика, и благоприятная и комфортная городская среда, и муниципально-экономическая политика, управление финансами, развитие местного самоуправления, укрепление межнационального мира и согласия, – сказал Алексей Текслер.  Нам нужна высокая активность региона и муниципалитетов, чтобы находить дополнительные бюджетные и внебюджетные ресурсы, в том числе привлекая федеральные средства через участие в федеральных конкурсах.

 

Губернатор дал поручение подготовить статистику по участию муниципалитетов области во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». 

Города и районы области, участвующие в федеральных конкурсах и программах, привлекающие дополнительные федеральные средства, будут простимулированы финансово из регионального бюджета. 

 

Губернатор привёл в пример участие муниципалитетов во Всероссийском конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях»: «В этом году на конкурс заявилось 16 муниципалитетов из 25 возможных, это больше прошлогоднего (тогда было 12), но все равно недостаточно. Региональный фильтр из 16 прошли только восемь, потому что мы в четыре номинации можем заявить не более трёх. И в три номинации мы по одному-два муниципалитета заявили, потому что других заявок нет». 

 

Алексей Текслер поручил своему профильному заместителю  Сергею Шалю и областному минстрою оказывать необходимую помощь главам территорий в подготовке и подаче заявок для участия в федеральных конкурсах, в том числе методическую и организационную.
  

 

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Алексей Текслер Губернатор Челябинской области Совещание с главами муниципалитетов Лучшая муниципальная практика Призовой фонд миллиард Дополнительное финансирование

Похожие публикации:

Губернатор Алексей Текслер распорядился решить проблему с наледью на улицах городов и районов

Из областного бюджета выделят сотни миллионов рублей, чтобы сократить количество ДТП

Алексей Текслер поставил первоочередные задачи главам муниципалитетов

Кыштым получит поддержку из областного бюджета на благоустройство

Проект Кыштыма по благоустройству детских площадок вошёл в число лучших муниципальных практик Челябинской области

Комментарии:

Добавить