Города Челябинской области могут рассчитывать на дополнительное финансирование

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Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами городов и районов сообщил о том, что дополнительную финансовую помощь из областного бюджета будут получать муниципалитеты, которые привлекают средства, участвуя в федеральных конкурсах и программах.

В частности, речь шла о Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», призовой фонд которого в этом году по предложению президента России Владимира Путина будет увеличен в 25 раз – с 40 миллионов до 1 миллиарда рублей.

– Хотел бы обратить внимание на этот конкурс, там большое количество номинаций: и градостроительная политика, и благоприятная и комфортная городская среда, и муниципально-экономическая политика, управление финансами, развитие местного самоуправления, укрепление межнационального мира и согласия, – сказал Алексей Текслер. – Нам нужна высокая активность региона и муниципалитетов, чтобы находить дополнительные бюджетные и внебюджетные ресурсы, в том числе привлекая федеральные средства через участие в федеральных конкурсах.

Губернатор дал поручение подготовить статистику по участию муниципалитетов области во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Города и районы области, участвующие в федеральных конкурсах и программах, привлекающие дополнительные федеральные средства, будут простимулированы финансово из регионального бюджета.

Губернатор привёл в пример участие муниципалитетов во Всероссийском конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях»: «В этом году на конкурс заявилось 16 муниципалитетов из 25 возможных, это больше прошлогоднего (тогда было 12), но все равно недостаточно. Региональный фильтр из 16 прошли только восемь, потому что мы в четыре номинации можем заявить не более трёх. И в три номинации мы по одному-два муниципалитета заявили, потому что других заявок нет».

Алексей Текслер поручил своему профильному заместителю Сергею Шалю и областному минстрою оказывать необходимую помощь главам территорий в подготовке и подаче заявок для участия в федеральных конкурсах, в том числе методическую и организационную.

