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Проект Кыштыма по благоустройству детских площадок вошёл в число лучших муниципальных практик Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 14:13 Категория: ЖКХ

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Региональное министерство строительства и инфраструктуры подвело итоги  областного этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

 

– Среди конкурсантов — муниципальные образования Челябинской области, которые участвуют в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». Этот конкурс организуется и проводится ежегодно в целях выявления, поощрения и распространения примеров лучшей практической деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения», – отметил заместитель министра Иван Белавкин.

 

Всего на конкурс было представлено 24 заявки от 17 городских округов и сельских поселений. Среди финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» – реконструкция улицы Пролетарской, изготовление и монтаж опор освещения в Сатке, монтаж и дальнейшая эксплуатация когенерационной установки для электро и теплоснабжения потребителей в Каслях.

 

В числе лучших – и Кыштымский городской округ. Нам удалось вырваться в финал с проектом «Во славу мира на земле». Как сказала сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук, он реализуется с 2015 года. В прошлом году в рамках реализации этого проекта в кыштымских дворах появилось 14 новых детских игровых комплексов. На эти цели было потрачено более полутора миллионов рублей.

Среди сельских поселений финалистами стали реконструкция сквера памяти и благоустройство прилегающей территории в Еманжелинске, уход от неэффективной котельной в посёлке Полетаево с привлечением средств инвестора в Сосновском районе и строительство объекта когенерации с привлечением средств инвестора взамен неэффективной котельной в селе Миасское Красноармейского района.

 

Финалисты будут представлять Челябинскую область на федеральном уровне.

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В прошлом году в рамках реализации этого проекта в кыштымских дворах появилось 14 новых детских игровых комплексов. На эти цели было потрачено более полутора миллионов рублей.
В прошлом году действительно появилось несколько детских площадок. Вот только устроенны они были силами местных жителей-активистов с преимущественным благотворительным финансированием местных же коммерсантов. Принял участие и один из депутатов.
Роль муниципалитета сводилась в основном к бюрократической "полосе препятствий" для энтузиастов.
 
Крайне интересно было бы увидеть участвовавшие в конкурсе "муниципальные" комплексы - адреса этих 14 площадок укажете?
 
 
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