Проект Кыштыма по благоустройству детских площадок вошёл в число лучших муниципальных практик Челябинской области
Автор: КР от Сегодня, 14:13 Категория: ЖКХ
Региональное министерство строительства и инфраструктуры подвело итоги областного этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».
– Среди конкурсантов — муниципальные образования Челябинской области, которые участвуют в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». Этот конкурс организуется и проводится ежегодно в целях выявления, поощрения и распространения примеров лучшей практической деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения», – отметил заместитель министра Иван Белавкин.
Всего на конкурс было представлено 24 заявки от 17 городских округов и сельских поселений. Среди финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» – реконструкция улицы Пролетарской, изготовление и монтаж опор освещения в Сатке, монтаж и дальнейшая эксплуатация когенерационной установки для электро и теплоснабжения потребителей в Каслях.
В числе лучших – и Кыштымский городской округ. Нам удалось вырваться в финал с проектом «Во славу мира на земле». Как сказала сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук, он реализуется с 2015 года. В прошлом году в рамках реализации этого проекта в кыштымских дворах появилось 14 новых детских игровых комплексов. На эти цели было потрачено более полутора миллионов рублей.
Среди сельских поселений финалистами стали реконструкция сквера памяти и благоустройство прилегающей территории в Еманжелинске, уход от неэффективной котельной в посёлке Полетаево с привлечением средств инвестора в Сосновском районе и строительство объекта когенерации с привлечением средств инвестора взамен неэффективной котельной в селе Миасское Красноармейского района.
Финалисты будут представлять Челябинскую область на федеральном уровне.
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