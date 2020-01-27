Из областного бюджета выделят сотни миллионов рублей, чтобы сократить количество ДТП

Сегодня, 10:00 Категория: Общество

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Фото с сайта gubernator74.ru

Вчера на совещании с сотрудниками Главного Управления МВД России по Челябинской области губернатор Алексей Текслер отметил, что остаётся непростой обстановка с дорожно-транспортными происшествиями.

– Регион не дотягивает по основным индикативным показателям национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по количеству дорожно-транспортных происшествий, – сказал Алексей Леонидович. – Показатели такие, что нам в несколько раз надо их улучшать, чтобы достигнуть цели.

В целом, расходы областного бюджета в этом году превысят 200 миллиардов рублей. В эту сумму входят расходы на реализацию государственной программы Челябинской области «Обеспечение общественной безопасности». Порядка 400 миллионов рублей будут направлены на мероприятия по безопасности дорожного движения и дальнейшее развитие систем видеофиксации.

– Мы убираем треноги, делаем уклон на стационарные камеры с предупреждающими знаками. Водители будут знать, где находятся эти камеры. Вместе с улучшением ситуации в дорожной сфере, это нам поможет снизить количество ДТП, – говорит губернатор.