Кыштым получит поддержку из областного бюджета на благоустройство Автор: КР от Вчера, 16:28 Категория: Общество 0 В Челябинской области насчитывается 25 городов, в каждом из которых численность населения не превышает 100 тысяч жителей. Все эти территории должны принять участие во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений в 2020 году. Такую задачу поставил временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов. Как сообщается на сайте «Южноуральская панорама», конкурс благоустройства проводится по четырём подгруппам в зависимости от численности населения. В каждой определяется 15 победителей, которые получают дотации от 30 до 100 миллионов рублей. В этом году из 17 представленных на региональный конкурс проектов было отобрано восемь достойных заявок. А проект создания нового городского центра Карабаша стал лауреатом и получил грант в 60 миллионов рублей. Остальным финалистам и.о. заместителя губернатора Сергей Шаль предложил выделить дополнительные средства из областного бюджета на реализацию их проектов. В их числе Верхний Уфалей, Кыштым, Сим, Снежинск, Троицк, Южноуральск и Юрюзань. Алексей Текслер эту инициативу одобрил. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить