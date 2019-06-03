Кыштым получит поддержку из областного бюджета на благоустройство

Автор: КР от Вчера, 16:28 Категория: Общество

В Челябинской области насчитывается 25 городов, в каждом из которых численность населения не превышает 100 тысяч жителей.

Все эти территории должны принять участие во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений в 2020 году. Такую задачу поставил временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов.

Как сообщается на сайте «Южноуральская панорама», конкурс благоустройства проводится по четырём подгруппам в зависимости от численности населения. В каждой определяется 15 победителей, которые получают дотации от 30 до 100 миллионов рублей.



В этом году из 17 представленных на региональный конкурс проектов было отобрано восемь достойных заявок. А проект создания нового городского центра Карабаша стал лауреатом и получил грант в 60 миллионов рублей.

Остальным финалистам и.о. заместителя губернатора Сергей Шаль предложил выделить дополнительные средства из областного бюджета на реализацию их проектов. В их числе Верхний Уфалей, Кыштым, Сим, Снежинск, Троицк, Южноуральск и Юрюзань.

Алексей Текслер эту инициативу одобрил.