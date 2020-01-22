Алексей Текслер поставил первоочередные задачи главам муниципалитетов

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Фото с Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области провёл первое в этом году совещание с главами городов и районов. Алексей Текслер обратил внимание руководителей муниципалитетов на необходимость выполнения поставленных в Послании Президента России Владимира Путина задач, а также еще раз напомнил о том, что важно слышать людей и решать текущие вопросы во вверенных им территориях.

Финансирование нацпроектов в Челябинской области увеличится в этом году до 24,6 миллиардов рублей. Их реализация остается на жестком контроле губернатора.

– И каждый из вас, коллеги, тоже должен держать эти вопросы на особом контроле, – подчеркнул Текслер. – Подходы к оценке результатов будут более жесткими. В прошлом году была раскачка, в этом году нацпроекты реализуются, это уже не первый год. Никакие объяснения приниматься не будут. И это касается всех уровней власти – на муниципальном уровне вы должны применять ровно такой же подход, прошу обратить на это внимание.

По словам губернатора, в текущем году в Челябинской области начнется строительство 70 социальных объектов, при этом у части муниципалитетов не подготовлена проектно-сметная документация. Алексей Текслер призвал глав строго соблюдать требования, и впредь наличие проектно-сметных документов будет обязательным условием включения в программу.

Предстоит решить проблемы первичного звена здравоохранения, дефицита мест в детсадах, нехватки медицинских и педагогических кадров в городах и районах области. Во всех территориях у детей должна быть возможность получать дошкольное образование.

В этом году на Южном Урале начинает работать программа «Земский учитель»: педагогов, которые поедут работать в территории, надо обеспечить жильем и всем необходимым для качественной жизни.

– Обращаю также внимание на институт классных руководителей: это педагоги, которые должны сопровождать школьника в его индивидуальном образовательном пути. Напомню, президент принял решение выделить дополнительно 5 тысяч рублей каждому классному руководителю. Ни в коем случае не должны измениться условия оплаты труда. Это дополнительные деньги. Тем более появляется возможность осуществлять эту поддержку из средств федерального бюджета, – акцентировал Алексей Текслер.

Также губернатор поручил главам уже в этом году подготовить необходимую материально-техническую базу, чтобы решить вопрос с обеспечением горячим питанием школьников во всем регионе.

Территории получат больше средств на благоустройство и уличное освещение, чтобы сделать безопасными, комфортными, уютными общественные пространства, дворовые территории и улицы. При этом города и районы должны активнее участвовать и в федеральных программах, привлекая дополнительное финансирование. А областные власти будут мотивировать муниципалитеты на выполнение этой задачи.

Муниципальные бюджеты смогут увеличиться в объёме за счет изменений пропорций по областным налогам: на местный уровень передаётся дополнительная часть доходов, поступающих по упрощенной системе налогообложения.

– С 2020 года норматив отчислений по этому доходному источнику для местных бюджетов составляет 60 процентов. Это почти 900 миллионов рублей в год, на которые увеличатся финансовые возможности муниципалитетов. Здесь есть и правовой аспект: повышается самостоятельность муниципалитетов в распределении средств, в том числе – и это особенно важно – на поддержку и развитие малого предпринимательства в территориях, – сообщил Алексей Текслер.

В то же время, по словам губернатора, актуальным остается решение текущих задач по улучшению качества жизни южноуральцев.