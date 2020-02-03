В Челябинской области приступили к выполнению поручений президента России. Речь о поддержке семей, питании школьников и доплате педагогам

Вчера, 17:52 Категория: Общество

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Фото с сайта https://gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в совещании при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе Николае Цуканове по вопросу планов реализации Послания Владимира Путина Федеральному Собранию.

Как отметил Алексей Леонидович, Челябинская область активно включилась в работу над реализацией Послания главы государства.

– Сейчас завершаем формирование соответствующего плана с конкретными мероприятиями, поручениями, в него включено 65 позиций в части наших полномочий как субъекта Федерации, – уточнил глава региона. – Мы воспринимаем Послание как чёткое руководство к действию и реальную возможность сконцентрировать усилия на решении по-настоящему приоритетных задач. Это, прежде всего, улучшение демографической ситуации, повышение рождаемости, позитивные перемены в образовании и здравоохранении, улучшение экологической обстановки, а также, безусловно, рост благосостояния и качества жизни людей.

Касаясь доступности мест в детских садах, губернатор доложил о том, что в области активно идёт строительство дошкольных учреждений, практически закрыт вопрос со старшими группами для детей от 3 до 6 лет. Остаётся очередь для детей до трех лет, по ней охват составляет более 85 процентов. Есть актуальная очередь в ясельные группы.

– Эта проблема будет решена в ближайшие несколько лет. В прошлом году их построено 15 детских садов, создано 2 200 мест, в основном в Челябинске, в новых микрорайонах. В текущем и следующем году введем еще 26 детских садов – это почти 5,5 тысячи мест.

Губернатор также доложил полпреду о том, что в регионе приняты дополнительные меры поддержки семей – увеличен региональный материнский капитал с 63 до 100 тысяч рублей, прорабатывается возможность увеличения еще ряда социальных выплат для семей с детьми, началась подготовка к предоставлению ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.

Также во всех муниципалитетах началась подготовка школ по организации бесплатного горячего питания для учеников начальных классов. Помимо этого, принято решение обеспечить эту категорию школьников бесплатным витаминизированным молоком.

Готовится нормативная база в части ежемесячных федеральных доплат в размере 5000 рублей за классное руководство.

Отрабатываются также и другие поручения президента России, в том числе по улучшению экологической ситуации и повышению доступности первичной медицинской помощи в регионе.