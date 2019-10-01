В Челябинской области обсудили вопросы улучшения экологии и роста доходов населения

Автор: КР от Вчера, 18:21 Категория: Общество

Слева направо: президент СПП и председатель совета директоров ПАО «ММК» В. Ф. Рашников,

исполнительный директор СПП и депутат Законодательного Собрания П. В. Киселёв.

Выступает губернатор Челябинской области А. Л. Текслер.

В ходе XII конференции Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области были поставлены актуальные задачи перед южноуральским бизнесом. Основные предприятия региона вносят весомый вклад – больше 70 процентов – в развитие областной экономики.

Союз промышленников и предпринимателей, в свою очередь, вот уже четверть века выступает серьёзной площадкой для диалога между властью и бизнесом. Не стала исключением и прошедшая конференция, в которой принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Выступая перед промышленниками, глава региона поставил задачу по увеличению производительности труда и заработной платы. Также он отметил работу ряда предприятий по улучшению экологической ситуации. По информации, озвученной президентом регионального Союза промышленников и предпринимателей Виктором Рашниковым, ежегодные экологические вложения южноуральских компаний за последние четыре года возросли с 11 до 14 миллиардов рублей.

Вместе с тем региональная индустрия находится ещё в самом начале пути по применению новых природоохранных стандартов, требующих значительных вложений. В своём выступлении председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш акцентировал внимание на совместной деятельности СПП и регионального парламента по вопросам поддержки бизнеса. Одним из таких примеров стало принятие регионального закона об инвестиционном налоговом вычете.

– Кардинально улучшить ситуацию в экологии, экономике и социальной сфере Южного Урала можно только совместной работой представителей бизнеса, партии и власти, – сказал исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей, депутат Законодательного Собрания региона Павел Киселёв. – Каждая сторона при этом будет отвечать за свой функционал: власть за создание благоприятного инвестиционного климата, бизнес – за усиление деловой активности, партия – за совершенствование практик развития промышленности, в том числе законодательной базы.

Всеволоду Левину была вручена награда от промышленников и предпринимателей Челябинской области.

Отмечая активную позицию Союза промышленников и предпринимателей в вопросах экологии, глава регионального Росприроднадзора наградил Павла Киселёва почётной грамотой. В связи с 15-летием Русской медной компании её президенту Всеволоду Левину тоже была вручена награда от промышленников и предпринимателей Челябинской области.