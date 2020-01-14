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Дмитрий Медведев: «Правительство России уходит в отставку»

Вчера, 18:59 Категория: Политика
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Правительство РФ в полном составе уходит в отставку в соответствии со статьёй 117 Конституции, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Его встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоялась сразу после того, как глава государства огласил сегодня предложения об изменении Конституции в своём ежегодном послании к Федеральному Собранию. 

 

Российский лидер поблагодарил правительство Медведева за работу и поручил исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

 

Предполагается, что Дмитрия Медведева назначат на должность зампредседателя Совета безопасности, которая будет введена по инициативе президента России Владимира Путина.

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Теги: Кыштым Медведев Путин Правительство России

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