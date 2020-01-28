Алексей Текслер заявил о создании областной программы по сокращению числа преступлений

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Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Алексей Текслер принял участие в расширенной коллегии Главного Управления МВД по Челябинской области. Глава региона поставил задачу создать реально действующую программу, которая позволит снизить показатели преступности в регионе.

– Челябинская область по-прежнему входит в число регионов, с высоким количеством зарегистрированных преступлений. Их общее количество не снизилось за прошедший год, – отметил Алексей Леонидович. – Ситуация с преступностью – это слепок ситуации в обществе, и снижение преступлений это совместная задача как для силовых структур, так и для власти, общественных организаций. Эти вопросы требуют общей серьёзной координации и профилактики. Мне кажется, назрело создание специального органа, который позволил бы подготовить ряд профилактических мероприятий, информационных в первую очередь, направленных на разъяснение действующего законодательства. Особенно это актуально в молодежной среде, где иногда молодые люди просто не знают, что можно, что нельзя.

Губернатор предложил подключиться к этой работе полиции, прокуратуре, общественным организациям, органам исполнительной власти, а также средствам массовой информации.

– Я готов выделить соответствующие средства из областного бюджета, чтобы эта программа воплотилась в конкретную кампанию в наших средствах массовой информации, в постоянные мероприятия в школах, вузах, на предприятиях. Мне кажется, если мы вместе соберёмся и такую программу сделаем, то мы более активно сможет работать с показателями снижения преступности в нашем регионе, – сказал Алексей Текслер.

При этом губернатор обозначил и положительные результаты – стабильно высокую раскрываемость преступлений, снижение числа преступлений, совершаемых на улице, в том числе несовершеннолетними, снижение количества экономических правонарушений.