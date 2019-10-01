В Челябинской области назначат кураторов, которые будут заниматься развитием городов

Автор: КР от Вчера, 18:21 Категория: Политика

Фото с сайта https://gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании регионального правительства заявил о кадровых назначениях.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте областного кабинет министров.

К документу приложен список профильных министров, вошедших в состав нового правительства Челябинской области.

Однако в перечне указаны не все фамилии. Речь идёт о министрах социальных отношений, здравоохранения, дорожного хозяйства и транспорта, а также вице-губернатора по внутренней политике. Кандидатуры на эти посты всё еще проходят согласования.

Алексей Текслер отметил, что посетил практически все муниципальные образования Челябинской области и увидел, насколько высоки ожидания людей в связи со сменой руководителя региона. В целом ряде случаев эти ожидания относились и к муниципальной власти.

По словам губернатора, главное для власти в регионе, чтобы люди, вне зависимости от места проживания, получали равный доступ к социальным благам, а в территориях были обеспечены единые социальные, коммунальные стандарты, везде развивалось здравоохранение.

– Это задача, в первую очередь, для муниципальных властей, но я понимаю, что самостоятельно им решить её не всегда возможно. Кроме того, немало случаев, когда главы муниципалитетов пытались скрыть проблемы, вместо того чтобы заострить на них внимание, – сказал Алексей Леонидович.

В связи с этим Текслер принял решение организовать работу с территориями по кустовому принципу. Координировать её будут чиновники с большим опытом государственного и муниципального управления. По сути, в регионе появятся территориальные кураторы. Эти люди примут на себя ответственность за развитие муниципалитетов.

– Я хочу, чтоб мои новые заместители присутствовали и занимались проблемами муниципалитетов каждый день, а не только когда я посещаю тот или иной район, – пояснил губернатор.