Челябинская область будет наращивать экспорт сельхозпродукции

Автор: КР от Сегодня, 08:48 Категория: Экономика и бизнес

Вчера в Курске под руководством председателя правительства России Дмитрия Медведева состоялось совещание о стимулировании экспорта сельскохозяйственной продукции. В нём принял участие и глава Челябинской области Алексей Текслер. Он заявил о росте экспортного потенциала на рынке сельхозпродукции.

В настоящее время наш регион занимает второе место в стране в индустриальном птицеводстве, а в целом по мясу и субпродуктам производство практически в два раза превышает потребности Южного Урала. Кроме того, активно развивается производство продуктов питания на основе переработки зерна.

– В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а также региональной программы развития сельского хозяйства, мы поставили амбициозную задачу увеличения экспорта сельхозпродукции почти в три раза к 2024 году, − отметил Алексей Текслер.

Наиболее тесное сотрудничество в сфере сельскохозяйственного экспорта развито у Челябинской области с республикой Казахстан. Перспективным направлением поставок является Китай, где шесть предприятий региона получили разрешение на поставку пшеницы, гречихи, некоторых видов масличных. Кроме того, два южноуральских предприятия вошли в реестр федеральных поставщиков мяса птицы и субпродуктов.

Алексей Текслер предложил конкретные меры по расширению российского экспорта продукции АПК, которые нашли поддержку на совещании.

По мнению главы Челябинской области, требуют совершенствования межгосударственные кооперационные связи, необходимо снятие административных и регуляторных барьеров у зарубежных партнеров по доступу наших продуктов на рынки, а также создание укрупнённых брендов отдельных видов продукции, например, «Сделано на Южном Урале», которое позволит повысить узнаваемость и упростит продвижение на рынке.