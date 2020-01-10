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Жители Кыштыма получат повышенный региональный материнский капитал

Вчера, 18:38 Категория: Общество
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Губернатор Алексей Текслер посетил новый детский сад №55 в Челябинске,

где заявил о намерении увеличить региональный материнский капитал. Фото с сайта https://gubernator74.ru

 

 

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение увеличить региональный материнский капитал до 100 тысяч рублей.

 

Об этом стало известно после  посещения главы региона нового детского сада № 55 в Челябинске.

 

 

За прошлый год в регионе было построено 15 детских садов на 2200 мест, большая часть из них в Челябинске, – сказал Алексей Леонидович. –  В этом году будет 13 детских садов для 3 тысяч 200 детишек. Это сегодня одна из основных задач в рамках проекта «Демография» – решить проблемы с ясельными группами. У нас в целом в регионе практически закрыт вопрос со старшими группами для детей от 3 до 6 лет. От полутора до 3 лет есть ещё очередь в регионе, поэтому соответствующие решения приняты. Надо сказать, что такого количества детсадовских мест в Челябинской области никогда не вводилось. Это хорошая динамика, которую мы сейчас взяли, и в 2021 году эта работа продолжится.

 

При этом доступность мест в детских садах детям, достигшим трехлетнего возраста, обеспечена полностью.

После визита в детсад губернатор посетил семью Пеговых, где в первый день 2020 года родился третий ребенок. Алексей Текслер поинтересовался у мамы Вероники о самочувствии её и девочки, а также рассказал, на какие меры социальной поддержки может теперь рассчитывать многодетная семья.

 

Тема демографии не заканчивается только вопросами дошкольных учреждений, эта тема комплексная, здесь нужно обращать внимание на вопросы здравоохранения, образования, спорта и вопросы социальной политики. Мы принимаем решения, которые стимулировали бы семьи заводить и первого ребенка, что очень важно, вторых, третьих, последующих детей. Увеличены выплаты при рождении первого ребенка, третьего ребенка, также принято решение о том, чтобы региональный материнский капитал, который сегодня составляет 63 тысячи рублей, поднять до 100 тысяч. С такой инициативой я в ближайшее время обращусь в Законодательное Собрание. Уверен, депутаты меня подержат, – заявил глава региона.

 

Алексей Текслер добавил, что существует также и выплата, назначаемая при рождении третьего и последующих детей, которая сегодня составляет 10 тысяч 661 рубль. Теперь она будет выплачиваться до достижения ребенком трёх лет вне зависимости от того, пойдет он раньше в детский сад или нет.

Отметим, что региональный материнский капитал выплачивается семьям при рождении третьего и последующих детей.

 

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Теги: Кыштым Алексей Текслер Региональный маткапитал

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