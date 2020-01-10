Жители Кыштыма получат повышенный региональный материнский капитал

Вчера, 18:38 Категория: Общество

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Губернатор Алексей Текслер посетил новый детский сад №55 в Челябинске,

где заявил о намерении увеличить региональный материнский капитал. Фото с сайта https://gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение увеличить региональный материнский капитал до 100 тысяч рублей.

Об этом стало известно после посещения главы региона нового детского сада № 55 в Челябинске.

– За прошлый год в регионе было построено 15 детских садов на 2200 мест, большая часть из них в Челябинске, – сказал Алексей Леонидович. – В этом году будет 13 детских садов для 3 тысяч 200 детишек. Это сегодня одна из основных задач в рамках проекта «Демография» – решить проблемы с ясельными группами. У нас в целом в регионе практически закрыт вопрос со старшими группами для детей от 3 до 6 лет. От полутора до 3 лет есть ещё очередь в регионе, поэтому соответствующие решения приняты. Надо сказать, что такого количества детсадовских мест в Челябинской области никогда не вводилось. Это хорошая динамика, которую мы сейчас взяли, и в 2021 году эта работа продолжится.

При этом доступность мест в детских садах детям, достигшим трехлетнего возраста, обеспечена полностью.

После визита в детсад губернатор посетил семью Пеговых, где в первый день 2020 года родился третий ребенок. Алексей Текслер поинтересовался у мамы Вероники о самочувствии её и девочки, а также рассказал, на какие меры социальной поддержки может теперь рассчитывать многодетная семья.

– Тема демографии не заканчивается только вопросами дошкольных учреждений, эта тема комплексная, здесь нужно обращать внимание на вопросы здравоохранения, образования, спорта и вопросы социальной политики. Мы принимаем решения, которые стимулировали бы семьи заводить и первого ребенка, что очень важно, вторых, третьих, последующих детей. Увеличены выплаты при рождении первого ребенка, третьего ребенка, также принято решение о том, чтобы региональный материнский капитал, который сегодня составляет 63 тысячи рублей, поднять до 100 тысяч. С такой инициативой я в ближайшее время обращусь в Законодательное Собрание. Уверен, депутаты меня подержат, – заявил глава региона.

Алексей Текслер добавил, что существует также и выплата, назначаемая при рождении третьего и последующих детей, которая сегодня составляет 10 тысяч 661 рубль. Теперь она будет выплачиваться до достижения ребенком трёх лет вне зависимости от того, пойдет он раньше в детский сад или нет.

Отметим, что региональный материнский капитал выплачивается семьям при рождении третьего и последующих детей.