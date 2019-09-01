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В Челябинской области проанализируют условия жизни ветеранов Великой Отечественной войны и примут меры для их поддержки

Автор: КР от Вчера, 13:02 Категория: Общество

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

 

В ходе совещания исполняющий обязанности министра социальных отношений региона Татьяна Никитина доложила, что в 2020 году на поддержку ветеранов войны в областном бюджете предусмотрено более 23 миллионов рублей.

 

В связи с переходом всей страны на цифровое вещание 14 октября, Алексей Текслер поставил задачу дойти до каждого ветерана, не дожидаясь обращений, и помочь в подключении цифрового телевидения.

 

– Главам муниципалитетов предстоит детально проанализировать условия жизни и потребности всех ветеранов войны и тружеников тыла, понять, какая помощь им необходима, чем может помочь местная власть, а к каким вопросам необходимо подключить областные органы исполнительной власти. Потребуется инвентаризировать все мемориальные комплексы и захоронения участников Великой Отечественной войны, – сказал Алексей Леонидович.

 

Также в ходе встречи обсудили культурно-массовые мероприятия, которые пройдут в рамках юбилея Великой Победы. Около 50 событий войдёт в программу областных мероприятий, в том числе акция «Хор Победы».


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