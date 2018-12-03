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Поздравление губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского с Новым годом

Автор: КР от Сегодня, 17:51 Категория: Общество

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Дорогие земляки, южноуральцы!

Поздравляю вас с Новым 2019 годом!

 

Для Челябинской области этот год – юбилейный. К своему 85-летию регион подходит достойно, сохранив ключевые позиции в экономике и социальной сфере, приумножив свой потенциал для успешного развития. Вижу в этом большую заслугу всех южноуральцев и признателен каждому за ежедневный созидательный труд.

Пусть наступающий Новый год будет мирным и благополучным для Челябинской области, позволит воплотить в жизнь большие проекты в экономике и экологии, реализовать программы благоустройства городов и районов, важные социальные и культурные инициативы. А в целом принесет в каждый дом как можно больше радостных и светлых дней, достаток и здоровье, счастье и любовь.

 

С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!

 

Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский


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