Поздравление губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского с Новым годом

Конечно, поскольку среди новых нет фильмов такого уровня

Будете ли вы смотреть в новогодние каникулы старые советские кинокомедии, наподобие "Иронии судьбы"?

Городская афиша

2 января 2019 года

В доме культуры металлургов состоится новогоднее представление для детей. Телефоны: 9-54-33, 9-56-53.

11:00; 13:00

2 января 2019 года

В спортивно-туристическом центре «Провинция» в посёлке Слюдорудник пройдёт экскурсия к старым штольням, карьерам и на смотровую площадку. Запись по телефону 8-908-580-81-44

13.00; 15.00

3 января 2019 года

В доме культуры металлургов состоится новогоднее представление для детей. Телефоны: 9-54-33, 9-56-53.

11:00; 13:00

3 января 2019 года

В спортивно-туристическом центре «Провинция» в посёлке Слюдорудник пройдёт прогулка к вершине Тёплой горы. Запись по телефону 8-908-580-81-44.

12.00

4 января 2019 года

В ледовом городке у Дворца культуры «Победа» состоится новогоднее представление для жителей и гостей Кыштыма.

12:00; 13:00

4 января 2019 года

В спортивно-туристическом центре «Провинция» в посёлке Слюдорудник пройдёт благотворительная экскурсия к скальным останцам "Крылья дракона". Запись по телефону 8-908-580-81-44.

12.00

5 января 2019 года

У клуба в посёлке Слюдорудник (улица Центральная, 23) состоится детская игровая программа.

12:00

6 января 2019 года

В доме культуры посёлка Тайгинка (улица Мира, 13) пройдёт детский праздник «Рождественские колядки».

13:00

6 января 2019 года

В клубе посёлка Северный (улица Ленина, 2) состоится игровая программа для детей «Тёплая зимняя сказка».

16:00

7 января 2019 года

В доме культуры посёлка Тайгинка (улица Мира, 13) пройдёт танцевальная программа для взрослых «Дискотека 80-х».

21:00

10 января 2019 года

В клубе посёлка Слюдорудник (улица Центральная, 23) состоится рождественское театрализованное представление.

15:00