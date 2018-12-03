Поздравление губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского с Новым годом Автор: КР от Сегодня, 17:51 Категория: Общество 0 Дорогие земляки, южноуральцы! Поздравляю вас с Новым 2019 годом! Для Челябинской области этот год – юбилейный. К своему 85-летию регион подходит достойно, сохранив ключевые позиции в экономике и социальной сфере, приумножив свой потенциал для успешного развития. Вижу в этом большую заслугу всех южноуральцев и признателен каждому за ежедневный созидательный труд. Пусть наступающий Новый год будет мирным и благополучным для Челябинской области, позволит воплотить в жизнь большие проекты в экономике и экологии, реализовать программы благоустройства городов и районов, важные социальные и культурные инициативы. А в целом принесет в каждый дом как можно больше радостных и светлых дней, достаток и здоровье, счастье и любовь. С праздником, дорогие земляки! С Новым годом! Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить