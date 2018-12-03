Поздравление полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова с Новым годом Автор: КР от Вчера, 10:59 Категория: Общество 0 Уважаемые жители Уральского федерального округа! Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками! В канун нового года принято подводить итоги, строить планы на будущее. Уходящий 2018 год каждому из нас запомнился чем-то особенным, личным. У нас были радости и победы, обсуждения и споры, успехи и счастливые моменты. Для России и регионов Уральского федерального округа год был насыщен яркими и интересными событиями. И самое важное из них – выборы Президента Российской Федерации. Вместе с вами мы выбрали не только лидера страны, мы выбрали свое будущее, определили ориентиры на ближайшие годы. Уральский федеральный округ показал хорошие результаты в экономике, социальной сфере, науке и промышленности. Урал и Западная Сибирь – по-прежнему крепкая опора для страны, а во многом – лицо России, ее мощь и перспектива. В 2018 году это увидели и оценили тысячи гостей во время матчей чемпионата мира по футболу, других международных и всероссийских мероприятий. Хотел бы искренне поблагодарить каждого из вас за труд, за работу, за ваше умение и желание приносить пользу стране. Уверен, что вместе мы продолжим начатое и добьемся новых успехов. Дорогие друзья! Новогодние праздники – это всегда ощущение чуда, теплые воспоминания, это уютные вечера в кругу родных и близких, весело проведенное время с детьми. Пусть в ваших домах всегда царят мир, согласие и благополучие! Пусть рождаются дети, а наше старшее поколение будет окружено заботой и вниманием! Добра вам, счастья и крепкого здоровья! С Новым годом! Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить