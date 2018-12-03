Поздравление полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова с Новым годом

Автор: КР от Вчера, 10:59 Категория: Общество

Уважаемые жители Уральского федерального округа!

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками!

В канун нового года принято подводить итоги, строить планы на будущее.

Уходящий 2018 год каждому из нас запомнился чем-то особенным, личным. У нас были радости и победы, обсуждения и споры, успехи и счастливые моменты.

Для России и регионов Уральского федерального округа год был насыщен яркими и интересными событиями. И самое важное из них – выборы Президента Российской Федерации. Вместе с вами мы выбрали не только лидера страны, мы выбрали свое будущее, определили ориентиры на ближайшие годы.

Уральский федеральный округ показал хорошие результаты в экономике, социальной сфере, науке и промышленности. Урал и Западная Сибирь – по-прежнему крепкая опора для страны, а во многом – лицо России, ее мощь и перспектива.

В 2018 году это увидели и оценили тысячи гостей во время матчей чемпионата мира по футболу, других международных и всероссийских мероприятий.

Хотел бы искренне поблагодарить каждого из вас за труд, за работу, за ваше умение и желание приносить пользу стране. Уверен, что вместе мы продолжим начатое и добьемся новых успехов.

Дорогие друзья!

Новогодние праздники – это всегда ощущение чуда, теплые воспоминания, это уютные вечера в кругу родных и близких, весело проведенное время с детьми. Пусть в ваших домах всегда царят мир, согласие и благополучие! Пусть рождаются дети, а наше старшее поколение будет окружено заботой и вниманием! Добра вам, счастья и крепкого здоровья!

С Новым годом!

Полномочный представитель президента РФ

в Уральском федеральном округе

Николай Цуканов