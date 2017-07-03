Видеопоздравление с Днём металлурга губернатора Челябинской области Бориса Дубровского
Автор: КР от Сегодня, 16:24 Категория: Даты
Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём металлурга!
На протяжении трёх столетий металлургия определяет характер Урала, объединяет тысячи людей, является становым хребтом экономики Челябинской области, её гордостью и славой.
Достижения металлургов рука об руку с постоянным обновлением производства, а главное – с постоянной заботой о человеке, который своим трудом создаёт будущее нашей страны, является её национальным достоянием.
Желаю всем крепкого здоровья и благополучия. Пусть процветают южноуральские предприятия, а в каждом доме будут счастье и достаток.
Борис Дубровский
губернатор Челябинской области.
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