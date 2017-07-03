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Видеопоздравление с Днём металлурга губернатора Челябинской области Бориса Дубровского

Автор: КР от Сегодня, 16:24 Категория: Даты

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Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днём металлурга!

На протяжении трёх столетий металлургия определяет характер Урала, объединяет тысячи людей, является становым хребтом экономики Челябинской области, её гордостью и славой.

Достижения металлургов рука об руку с постоянным обновлением производства, а главное – с постоянной заботой о человеке, который своим трудом создаёт будущее нашей страны, является её национальным достоянием.

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия. Пусть процветают южноуральские предприятия, а в каждом доме будут счастье и достаток.

 

Борис Дубровский

губернатор Челябинской области.

 

 

 

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