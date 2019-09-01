В Кыштыме выбирают губернатора Челябинской области Автор: КР от Сегодня, 11:07 Категория: Общество 0 Сегодня жители Кыштымского городского округа принимают участие в выборе губернатора Челябинской области. На эту должность претендуют пять кандидатов: Константин Нациевкий от КПРФ, Виталий Пашин, представляющий ЛДПР, Алексей Севастьянов от партии «Гражданская сила», Сергей Смышляев от партии «Родина» и самовыдвиженец Алексей Текслер, временно исполняющий обязанности губернатора. Как сообщили в избирательной комиссии Челябинской области, по информации на 10 часов проголосовало 5,67 процента избирателей. В Кыштыме за первые два часа на участки пришли более 1600 человек. Всего в Кыштымском округе 29 940 избирателей. Для тех, кто голосует впервые, подготовлены специальные подарки. Таких в нашем округе 540 человек. В знак поощрения за выполнение гражданского долга им вручат футболки, ручки и блокноты с логотипами выборов губернатора Челябинской области. В зданиях, где находятся избирательные участки для голосования, до 13 часов будет проходить бесплатная вакцинация от гриппа для всех желающих. Также медработники измерят давление и уровень сахара в крови. На двадцати избирательных участках Кыштымского округа оборудованы видеокамеры. Они будут включены до завтра, пока не завершится подсчёт голосов. В помещениях территориальной избирательной комиссии также установят видеонаблюдение. Оно начнёт работать сегодня в 20 часов. Чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, нужно набрать в поисковике своего браузера номер участка. Видео будет доступно каждому пользователю сети. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить