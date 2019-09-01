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В Кыштыме выбирают губернатора Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 11:07 Категория: Общество

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Сегодня жители Кыштымского городского округа принимают участие в выборе губернатора Челябинской области. На эту должность претендуют пять кандидатов: Константин Нациевкий от КПРФ, Виталий Пашин, представляющий ЛДПР, Алексей Севастьянов от партии «Гражданская сила», Сергей Смышляев от  партии «Родина» и самовыдвиженец Алексей Текслер, временно исполняющий обязанности губернатора.

 

Как сообщили в избирательной комиссии Челябинской области, по информации на 10 часов проголосовало 5,67 процента избирателей. В Кыштыме за первые два часа на участки пришли более 1600 человек.

 

Всего в Кыштымском округе 29 940 избирателей. Для тех, кто голосует впервые, подготовлены специальные подарки. Таких в нашем округе 540 человек. В знак поощрения за выполнение гражданского долга им вручат футболки, ручки и блокноты с логотипами выборов губернатора Челябинской области.

 

В зданиях, где находятся избирательные участки для голо­сования, до 13 часов будет проходить бесплатная вакцинация от гриппа для всех желающих. Также медработники измерят давление и уровень сахара в крови.

 

На двадцати избирательных участках Кыштымского округа оборудованы видеокамеры. Они будут включены до завтра, пока не завершится подсчёт голосов. В помещениях территориальной избирательной комиссии также установят видеонаблюдение. Оно начнёт работать сегодня в 20 часов.

 

Чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, нужно набрать в поисковике своего браузера номер участка. Видео будет доступно каждому пользователю сети.

 

 

 

 

 

 


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