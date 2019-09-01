Более полутысячи жителей Кыштыма впервые проголосуют на выборах губернатора Челябинской области

Автор: КР от Вчера, 11:36 Категория: Политика

Для тех, кто впервые придёт на избирательные участки Кыштымского городского округа 8 сентября, подготовлены специальные подарки. Таких в нашем округе 540 человек. В знак поощрения за выполнение гражданского долга им вручат футболки, ручки и блокноты с логотипами выборов губернатора Челябинской области.

Об этом сегодня на расширенном оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой сообщила заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Наталья Храмова.

– При этом двое кыштымцев в этот день отпразднуют своё 18-летие, – уточнила Наталья Ивановна. – Ранее молодые люди, совершеннолетие которых выпадало на день выборов, принимать участие в голосовании не имели права. В этом году были внесены поправки в законодательство.

В Кыштыме 17 525тысяч человек из числа тех, кто открыл дверь представителям избирательных участков, уже получили пригласительные на выборы. Достучаться до ещё 500 пока не удалось. Ещё столько же подали заявления о желании проголосовать на дому.

Всего в Кыштымском городском округе 30 196 избирателей.

На 20 избирательных участках установлены камеры видеонаблюдения. Сейчас они работают в тестовом режиме.

На прошедших в марте прошлого года выборах президента РФ кыштымцы впервые показали рекордную явку. Тогда свои голоса за кандидатов отдали 66, 34 процента избирателей нашего округа. И хотя явка на президентские выборы, скорее всего, так и останется рекордной, ожидается, что 8 сентября она будет выше прошлых выборов губернатора Челябинской области в 2014 году. Тогда в них приняли участие 42, 69 процента кыштымцев имеющих право голоса.