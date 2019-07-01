Не все кандидаты на пост губернатора Челябинской области смогли собрать подписи от жителей для регистрации в выборах

Автор: КР от Вчера, 18:40 Категория: Политика

Сегодня истёк срок приёма подписей в Избирательной комиссии Челябинской области, необходимые для регистрации в качестве кандидатов на пост губернатора.

Кандидат Александр Лебедев не стал подавать листы поддержки в облизбирком, так как не смог набрать нужного числа подписей муниципальных депутатов.

Ещё один кандидат – предприниматель Андрей Аюпов тоже сообщил, что не смог собрать подписи. Спортсмен Александр Комиссаров написал заявление о снятии своей кандидатуры.

Самовыдвиженцам, напомним, нужно было сдать более 13 тысяч подписей жителей и минимум 266 подписей муниципальных депутатов.

Листы поддержки представили самовыдвиженец, временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер, кандидаты от ЛДПР – Виталий Пашин, «Родины» – Сергей Смышляев, «Гражданской силы» – Алексей Севастьянов, КПРФ – Константин Нациевский и «Яблока» – Ярослав Щербаков.

Напомним, выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября.