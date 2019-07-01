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Не все кандидаты на пост губернатора Челябинской области смогли собрать подписи от жителей для регистрации в выборах

Автор: КР от Вчера, 18:40 Категория: Политика

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Сегодня истёк срок приёма подписей в Избирательной комиссии Челябинской области, необходимые для регистрации в качестве кандидатов на пост губернатора.

 

Кандидат Александр Лебедев не стал подавать листы поддержки в облизбирком, так как не смог набрать нужного числа подписей муниципальных депутатов.

 

Ещё один кандидат – предприниматель Андрей Аюпов тоже сообщил, что не смог собрать подписи. Спортсмен Александр Комиссаров написал заявление о снятии своей кандидатуры.

 

Самовыдвиженцам, напомним, нужно было сдать более 13 тысяч подписей жителей и минимум 266 подписей муниципальных депутатов.

Листы поддержки представили самовыдвиженец, временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер, кандидаты от ЛДПР – Виталий Пашин, «Родины» – Сергей Смышляев, «Гражданской силы» – Алексей Севастьянов, КПРФ – Константин Нациевский и «Яблока» – Ярослав Щербаков.

 

Напомним, выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября.


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