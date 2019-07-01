Жители Кыштыма будут выбирать будущего главу региона из пяти кандидатов

Автор: КР от Вчера, 14:57 Категория: Общество

Избирательная комиссия Челябинской области в минувшую субботу завершила регистрацию кандидатов на выборы губернатора Челябинской области.

Временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Текслер, зарегистрированный в качестве самовыдвиженца, первым получил удостоверение кандидата. Вслед за ним этот документ 13 июля получили экс-омбудсмен области Алексей Севастьянов, представляющий партию «Гражданская сила», Сергей Смышляев – от партии «Родина», депутат Государственной думы РФ от фракции ЛДПР Виталий Пашин и представляющий КПРФ депутат челябинской гордумы Константин Нациевский.

Лидер региональной партии «Яблоко» Ярослав Щербаков не смог пройти муниципальный фильтр. Военный пенсионер Виктор Перов и бизнесмен Андрей Аюпов не представили собранные за себя подписи. Всем троим было отказано в статусе кандидатов.

Изначально за кресло главы Челябинской области собирались бороться 14 человек. Напомним, выборы губернатора состоятся 8 сентября.