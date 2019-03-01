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Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер обязал чиновников работать допоздна

Автор: КР от Вчера, 09:43 Категория: Политика

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В правительственном здании на улице Цвиллинга в Челябинске временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер ввёл новый режим работы – до 21 часа. Он касается непосредственно членов правительства Челябинской области. Это заместители губернатора и министры, находящиеся в данный момент в статусе и. о.

 

Такое решение продиктовано повышенным объёмом задач, возложенных на команду. Чиновникам, не согласным с новым режимом, дана возможность подумать о смене работы.

 

Пока желающих "на выход" не нашлось.

 

Алексей Текслер, по первым впечатлениям, разительно отличается от Бориса Дубровского своим отношением к медиа. Он внимательно следит за информационной повесткой, сам всё читает, активно всем интересуется, по всему имеет своё мнение.


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