Алексей Текслер предложил увеличить денежные поступления в муниципалитеты на благоустройство Автор: КР от Вчера, 10:09 Категория: Общество 0 Такое предложение глава региона озвучил на встрече с депутатами Законодательного Собрания Челябинской области. По мнению Алексея Текслера, нужно в десять раз повысить норматив отчислений земельного налога для внутригородских районов Челябинска, а также передать дополнительно всем муниципалитетам Челябинской области 10 процентов налога по упрощённой системе налогообложения. Это поможет в наведении порядка и благоустройстве территорий. Сегодня это один из основных запросов жителей. – Безусловно, эта схема начнёт работать на следующий налоговый год, – отметил Алексей Леонидович. – Но работу важно начать сейчас, потому что нужно планировать бюджеты. Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора предложил изменить распределение налога, взимаемого по упрощённой системе налогообложения, в пользу муниципалитетов области. Сейчас этот налог распределяется поровну между областью и территориями. Текслер предложил перейти к пропорции 40/60. Последняя подобная встреча главы региона и депутатов областного парламента состоялась в 2010 году. – Я благодарен Алексею Текслеру, что он возобновил этот формат общения между исполнительной и законодательной властями, – сказал председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш. – Это необходимо для принятия совместных решений, для более эффективной проработки законодательных инициатив. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить