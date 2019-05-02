Алексей Текслер предложил увеличить денежные поступления в муниципалитеты на благоустройство

Автор: КР от Вчера, 10:09 Категория: Общество

Такое предложение глава региона озвучил на встрече с депутатами Законодательного Собрания Челябинской области.

По мнению Алексея Текслера, нужно в десять раз повысить норматив отчислений земельного налога для внутригородских районов Челябинска, а также передать дополнительно всем муниципалитетам Челябинской области 10 процентов налога по упрощённой системе налогообложения.

Это поможет в наведении порядка и благоустройстве территорий. Сегодня это один из основных запросов жителей.

– Безусловно, эта схема начнёт работать на следующий налоговый год, – отметил Алексей Леонидович. – Но работу важно начать сейчас, потому что нужно планировать бюджеты.

Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора предложил изменить распределение налога, взимаемого по упрощённой системе налогообложения, в пользу муниципалитетов области. Сейчас этот налог распределяется поровну между областью и территориями. Текслер предложил перейти к пропорции 40/60.

Последняя подобная встреча главы региона и депутатов областного парламента состоялась в 2010 году.

– Я благодарен Алексею Текслеру, что он возобновил этот формат общения между исполнительной и законодательной властями, – сказал председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш. – Это необходимо для принятия совместных решений, для более эффективной проработки законодательных инициатив.