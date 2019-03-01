Врио Челябинской области Алексей Текслер принимает жалобы и обращения южноуральцев в Instagram Автор: КР от Вчера, 11:20 Категория: Политика 0 Временно исполняющий обязанности губернатора в эти выходные завёл аккаунт в Instagram. За два дня число подписчиков на его странице alexeytexler.official составило более 24 тысяч. Первый пост с хэштегом «Текслер» он выложил сам. Некоторые посты будет размещать его команда. Их можно будет отличить по подписи «команда Текслера». Алексей Леонидович попросил пользователей социальной сети рассказать ему о масштабных региональных проблемах и локальных недоработках, а также поделиться информацией о «местах силы» региона и объектах гордости. Южноуральцы пожаловались на проблемы с экологией, плохие дороги, некачественную уборку улиц. Обратили внимание на неудовлетворительную работу общественного транспорта, управляющих компаний и качество городской среды. – Спасибо каждому, кто поделился своим мнением, – написал Алексей Текслер. – Вы дали мне огромную пищу для размышлений, расстановки приоритетов и дальнейших действий. Согласен, что Инстаграм не должен быть единственным каналом обратной связи. Все варианты взаимодействия с вами должны и будут эффективно работать. Алексей Текслер пояснил, что планирует использовать соцсети как форму обратной связи и не оставит без внимания ни один комментарий или сообщение. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить