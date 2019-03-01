Врио Челябинской области Алексей Текслер принимает жалобы и обращения южноуральцев в Instagram

Автор: КР от Вчера, 11:20 Категория: Политика

Временно исполняющий обязанности губернатора в эти выходные завёл аккаунт в Instagram.

За два дня число подписчиков на его странице alexeytexler.official составило более 24 тысяч.

Первый пост с хэштегом «Текслер» он выложил сам. Некоторые посты будет размещать его команда. Их можно будет отличить по подписи «команда Текслера».

Алексей Леонидович попросил пользователей социальной сети рассказать ему о масштабных региональных проблемах и локальных недоработках, а также поделиться информацией о «местах силы» региона и объектах гордости.

Южноуральцы пожаловались на проблемы с экологией, плохие дороги, некачественную уборку улиц. Обратили внимание на неудовлетворительную работу общественного транспорта, управляющих компаний и качество городской среды.

– Спасибо каждому, кто поделился своим мнением, – написал Алексей Текслер. – Вы дали мне огромную пищу для размышлений, расстановки приоритетов и дальнейших действий. Согласен, что Инстаграм не должен быть единственным каналом обратной связи. Все варианты взаимодействия с вами должны и будут эффективно работать.

Алексей Текслер пояснил, что планирует использовать соцсети как форму обратной связи и не оставит без внимания ни один комментарий или сообщение.