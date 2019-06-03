Алексей Текслер стал первым кандидатом в губернаторы Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 02:21 Категория: Политика

На Южном Урале началась предвыборная кампания на пост губернатора.

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. Процедура приёма документов в областной избирательной комиссии продлилась около десяти минут.

Теперь Текслеру необходимо собрать более 13 тысяч подписей, предоставить 266 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, среди которых от 62 до 65 подписей депутатов из 33 муниципальных районов и городских округов.



– Моя главная задача – работать на благо жителей Челябинской области, – сказал Алексей Леонидович. – Я улетаю в Санкт-Петербург на экономический форум. Предусмотрена обширная программа, пленарное заседание будет проводить президент страны. Будут индивидуальные двусторонние встречи, в том числе международные, подписание различных соглашений с компаниями и банками по привлечению инвестиций, а также в сфере экологии и снижения выбросов.



Выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября 2019 года.