Алексей Текслер: Чтобы люди гордились Южным Уралом, нужно улучшить их качество жизни

Автор: КР от Вчера, 15:56 Категория: Общество

В недавнем выпуске газеты «МК – Урал» опубликована статья временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера «Новая жизнь городов и сёл Южного Урала: с чего начнём?»

В ней автор излагает своё видение, как сделать регион комфортнее. Это не просто рассуждения на заданную тему. В публикации врио губернатора развивает тезисы, озвученные им в Послании Законодательному Собранию и общественности Челябинской области.

Главный посыл статьи сформулирован предельно лаконично: «Сделать Южный Урал не просто местом для работы, а, в первую очередь, местом для комфортной жизни».

Алексей Текслер, побывавший уже во многих муниципалитетах области, отмечает, что чаще всего на встречах с ним южноуральцы называют самой проблемной тему благоустройства.

В связи с этим он принял решение направить на благоустройство области значительные средства. «И не по остаточному принципу, как раньше, – пишет Текслер в своей статье. – Вскоре в муниципалитетах появятся долгосрочные программы по благоустройству. Они будут сформированы при обязательном участии жителей».

В этой же статье врио губернатора Челябинской области сообщает, что будет пресекать любые попытки необоснованного повышения тарифов на все виды жилищно-коммунальных услуг. Увеличение цен на услуги ЖКХ не должно быть выше официального уровня инфляции.

Приятная новость для автомобилистов и всех участников дорожного движения. В этом году на ремонт и строительство дорог на областном уровне будет направлено 16, 7 миллиарда рублей, что на 25 процентов выше прошлогоднего. И, кстати, одним из первых шагов Текслера на новом посту стало выделение полмиллиарда рублей на муниципальные дороги. При этом контроль за качеством и сроками работ будет усилен.

«Предстоит обеспечить газом максимальное число населённых пунктов, – пишет Текслер в своей статье. – Ради этого будет изменена генеральная схема газоснабжения и газификации Челябинской области».

Ещё один немаловажный тезис наверняка понравится многим южноуральцам: «Как и вы, возмущён тем, что средства на большие программы, бывало, тратились неэффективно, а то и просто разворовывались. Говорю прямо: пришло время с этим покончить… Обещаю жёсткий контроль. Любителям сочинять липовые отчёты также мой совет – даже не начинайте».

Судя по написанному в статье, в жизни региона начинаются масштабные изменения. И их, как утверждает Алексей Текслер, почувствует каждый житель Южного Урала.