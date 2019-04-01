Алексей Текслер распорядился увеличить финансирование на дорожное строительство

Автор: КР от Сегодня, 16:53 Категория: Политика

Сегодня прошла первая пресс-конференция временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

В ней приняли участие журналисты городских и районных газет, теле- и радиокомпаний. Встреча транслировалась в прямом эфире, в том числе на его странице в Instagram, куда он призывает южноуральцев присылать ему сообщения о проблемах региона.

За два часа врио губернатора ответил на 39 вопросов. Наиболее значимые он записывал в красный блокнот.

Один из вопросов касался электронного документооборота, который до сих пор в полной мере не внедрён в Челябинской области, поэтому южноуральцам приходится собирать большое количество бумаг, чтобы что-то оформить. Текслер согласился, что регион отстаёт в этом направлении, и уже поставил задачу в максимально короткие сроки наладить электронный документооборот.

В своих ответах он коснулся и дорожного строительства.

– Я дал поручение увеличить финансирование дорог в муниципалитетах. Их освещённость будет одним из главных приоритетов, – сказал Алексей Леонидович.

Также он сообщил о том, что приветствует прямые выборы глав городов, поэтому пообещал вернуть их в нашем регионе.

Кроме того, в ходе пресс-конференции врио губернатора прокомментировал строительство метро в Челябинске, перспективы развития хоккейного клуба «Трактор», ответил на вопросы о своей семье.

Подробности – в газете «Кыштымский рабочий».