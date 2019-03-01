Пост сдан – пост принят. Полпред президента представил Алексея Текслера общественно-политической элите Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 09:53 Категория: Политика

Вчера во второй половине дня полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов представил временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера чиновникам областного правительства, депутатам Законодательного Собрания, главам муниципалитетов, представителям общественности и федеральных органов власти. Сама церемония прошла очень быстро.

Николай Цуканов поблагодарил присутствующего при этом теперь уже бывшего главу региона Бориса Дубровского за подготовку к предстоящим в следующем году в Челябинске саммитам ШОС и БРИКС и пожелал ему в дальнейшем успехов.

Представляя Алексея Текслера, полпред президента отметил:

– Родился здесь, знает регион, знает не понаслышке. Работал в металлургии, это тоже плюс. Перед ним стоят серьёзные задачи: провести честную кампанию по выборам губернатора, продолжить подготовку к саммитам и реализовать национальные проекты, в первую очередь, в области экологии.

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил о намерении участвовать в сентябрьских выборах, а до этого посетить максимальное количество городов и районов.

– Нужно напитаться от людей теми проблемами, которые есть в регионе, и после этого принимать взвешенные решения, – сказал в общении с журналистами Алексей Леонидович.

В эти дни он занят формированием команды и намерен опираться на местные кадры, в том числе и из числа тех, кто уже работает в правительстве.

Досье. Алексей Леонидович Текслер родился 19 января 1973 года в городе Челябинске. Когда ему было 16,5 лет, семья переехала в Норильск. Там же окончил индустриальный институт по специальности «экономика и управление в металлургии». С 1990 года работал на Норильском горно-металлургическом комбинате им. А. П. Звенягина и в горно-металлургической компании «Норильский никель». С 2013 года – заместитель, а с 2014 года – первый заместитель министра энергетики РФ. Женат, имеет сына. Жена, Ирина Николаевна, по образованию медик, в Москве окончила школу журналистики.