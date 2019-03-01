Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер прогулялся по Кировке и сделал с южноуральцами селфи

Автор: КР от Вчера, 16:00 Категория: Политика

После своей первой рабочей поездки в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер решил пройтись пешком по главной пешеходной улице областного центра.



Как сообщает «Южноуральская панорама», в сопровождения чиновников дошёл до Кировки, а по пути к нему подходили прохожие с интересующими их вопросами.

Алексей Леонидович пообщался с ними и даже не отказал в совместных фотографиях.

После этого у здания областного правительства он поговорил с жительницами Копейска, которые являются обманутыми дольщиками.

Алексей Текслер пообещал в ближайшее время устроить с ними встречу по этому вопросу. Женщины в ответ выразили уверенность, что при таком подходе власти к проблемам людей им вскоре удастся получить свои квартиры.



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