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Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер прогулялся по Кировке и сделал с южноуральцами селфи

Автор: КР от Вчера, 16:00 Категория: Политика

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После своей первой рабочей поездки в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер решил пройтись пешком по главной пешеходной улице областного центра. 

Как сообщает «Южноуральская панорама», в сопровождения чиновников дошёл до Кировки, а по пути к нему подходили прохожие с интересующими их вопросами.

 

Алексей Леонидович пообщался с ними и даже не отказал в совместных фотографиях.

 

После этого у здания областного правительства он поговорил с  жительницами Копейска, которые являются обманутыми дольщиками.

 

Алексей Текслер пообещал в ближайшее время устроить с ними встречу по этому вопросу. Женщины в ответ выразили уверенность, что при таком подходе власти к проблемам людей им вскоре удастся получить свои квартиры.

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