Алексей Текслер представил Челябинскую область на международной промышленной выставке

Автор: КР от Вчера, 17:20 Категория: Экономика и бизнес

Престижная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге. Врио губернатора Алексей Текслер возглавил делегацию от Челябинской области. На форуме, который продлится до 11 июля включительно, представлено множество инновационных разработок от российских компаний.

Раньше Алексей Текслер не раз посещал выставку в качестве первого замминистра энергетики РФ. А представители Челябинской области, как правило, приезжали туда только для галочки, без видимых результатов.

Однако промышленный потенциал и передовые технологии Южного Урала требуют развития, поэтому врио губернатора активно интересуется новыми возможностями для сотрудничества.