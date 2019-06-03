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В Челябинской области запущен сайт общественной поддержки Алексея Текслера для решения важных для жителей вопросов

Автор: КР от Сегодня, 13:29 Категория: Общество

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Фото со страницы Юрия Болдырева в Instagram

 

 

Командир регионального штаба студенческих отрядов Юрий Болдырев решил создать сайт общественной поддержки Алексея Текслера TEXLER2019.SU.

 

Идея появилась после встречи руководителя студотрядов с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области.

 

– Чаще всего в нашей беседе звучало одно слово – перспектива, – написал Юрий Болдырев на своей странице в Instagram. Рассказал об инициативах наших ребят и увидел, что Алексею Леонидовичу интересно любое дельное предложение. Он так же, как каждый из нас, заинтересован в процветании области. Есть нацеленность на командную работу, на совместное решение вопросов с учётом мнения всех поколений челябинцев.

 

Новый интернет-ресурс поможет жителям Челябинской области совместно решать важные для региона вопросы.

 

По словам Юрия Болдырева, на сайте будет учтена любая инициатива. Любое здравое предложение может стать реальным проектом.


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