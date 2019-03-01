Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал в отставку Автор: КР от Вчера, 20:46 Категория: Политика 0 Борис Дубровский отметил, что самостоятельно принял такое решение. – Уважаемые земляки! Благодарю вас за поддержку, которую ощущал все годы совместной работы. Могу сказать, что интересы жителей для меня всегда были превыше всего. Я работал для вас, ؘ– приводит слова теперь уже бывшего губернатора Челябинской области газета «Коммерсантъ». Он отметил, что дорожил поддержкой жителей региона. Владимир Путин принял отставку и назначил исполняющим обязанности руководителя региона первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера. Борис Дубровский возглавил Челябинскую область в 2014 году. Ранее был директором Магнитогорского металлургического комбината. Выборы губернатора Челябинской области состоятся 8 сентября 2019 года. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить