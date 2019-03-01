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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал в отставку

Автор: КР от Вчера, 20:46 Категория: Политика

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Борис Дубровский отметил, что самостоятельно принял такое решение.

 

– Уважаемые земляки! Благодарю вас за поддержку, которую ощущал все годы совместной работы. Могу сказать, что интересы жителей для меня всегда были превыше всего. Я работал для вас, ؘ– приводит слова теперь уже бывшего губернатора Челябинской области газета «Коммерсантъ».

 

Он отметил, что дорожил поддержкой жителей региона.

 

Владимир Путин принял отставку и назначил исполняющим обязанности руководителя региона первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера.

 

 

Борис Дубровский возглавил Челябинскую область в 2014 году. Ранее был директором Магнитогорского металлургического комбината.

 

Выборы губернатора Челябинской области состоятся 8 сентября 2019 года. 


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