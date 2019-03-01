В правительстве Челябинской области первые кадровые изменения

Автор: КР от Сегодня, 14:16 Категория: Политика

Фото пресс-службы регионального правительства

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер объявил о переназначении команды регионального правительства. Решение было озвучено во время первой официальной рабочей встречи, которую он провёл сегодня с председателем Законодательного Собрания Челябинской области Владимиром Мякушем.

Алексей Текслер подчеркнул, что вся команда правительства работает в статусе исполняющих обязанности, за исключением министра дорожного хозяйства и транспорта Дмитрия Микулика. Он уволен по причине утраты доверия.

– Важно продолжить выполнение поручений президента РФ Владимира Владимировича Путина по улучшению экологической ситуации, сокращению вредных выбросов в атмосферный воздух в двух крупнейших городах – Челябинске и Магнитогорске. Также необходимо окончательно решить вопрос с городской свалкой. Рассчитываю на предложения с вашей стороны, потому что в областном парламенте есть комитет по экологии и природопользованию, – приводит слова Алексея Текслера пресс-служба правительства региона.

Была затронута и тема подготовки Челябинска к проведению в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС. Текслер обозначил предложения по корректировке бюджета, направленные на объекты благоустройства и наведение порядка в Челябинске.

Владимир Мякуш подчеркнул, что Законодательное Собрание региона готово к конструктивной совместной работе с исполнительной властью Челябинской области.