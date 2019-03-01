Крым – национальное достояние России

Автор: КР от Вчера, 14:03 Категория: Общество

Депутат Государственной думы Владимир Бурматов

Дорогие земляки!



От всего сердца поздравляю вас с пятой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией!



18 марта 2014 года был подписан Договор о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию и образовании в составе РФ новых субъектов. Этот документ, без сомнения, навсегда войдёт в историю нашей Родины как триумф исторической справедливости и патриотизма. Благодаря поддержке миллионов россиян из разных регионов нашей страны сбылась Крымская весна – Республика Крым и город федерального значения Севастополь вновь стали национальным достоянием Отчизны!



Сегодня в республике Крым благоустраиваются города и посёлки, вводятся новые социальные объекты, строятся дома, открываются новые производства. В регионе успешно реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты, многие из которых ранее казались научной фантастикой.



Главным из таких проектов стал Крымский мост, наглядно и навсегда соединивший республику Крым с материковой Россией.

Этот мост – не только великолепное инженерное сооружение. Он – символ нашей неразрывной связи, крепости братских уз, сплочённости и согласия!



От всего сердца желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, добра и благополучия! Пусть всегда будет мирным небо над нашей Родиной!



С уважением, депутат Государственной думы Владимир БУРМАТОВ.