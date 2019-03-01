Алексей Текслер сменил формат заседаний правительства

Автор: КР от Сегодня, 14:47 Категория: Политика

Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер провёл заседание правительства, на котором продолжилось знакомство с его составом.

Особое внимание участников совещания глава региона акцентировал на качестве исполнения поручений президента Российской Федерации Владимира Путина, а также показал всем, что будет требовать соблюдения дисциплины и субординации.

В соответствии с новым установленным форматом проведения заседания, министры, вместо монотонных докладов, в режиме диалога с Текслером, доложили о выполненной работе в курируемых сферах. Также, без доклада, теперь не может быть принято ни одно постановление.

Исполняющий обязанности заместителя губернатора – министра общественной безопасности Олег Климов проинформировал о том, как в области выполняется поручение президента РФ по обустройству пешеходных переходов. Они должны отвечать современным требованиям безопасности и соответствовать национальному стандарту. На данный момент в Челябинской области приведены в соответствие с требованиями менее половины из них.

После заседания Алексей Текслер отбыл в Магнитогорск.

За день до этого он осмотрел несколько дворов и скверов Челябинска, спустился в подземный переход на площади Революции, прошёл по торговому комплексу «Никитинский» и пообщался с горожанами. По итогам поездки он заявил журналистам, что город нуждается в комплексном решении проблем благоустройства и пока мэрия заслуживает оценку «два»: «С точки зрения эстетики, должно быть стыдно городским властям за такую центральную часть Челябинска».

Также глава региона посетил Коркинский и Сосновский районы по экологической ситуации на территориях.