В Кыштыме без крыши над головой осталась семья с дочерью-инвалидом

Автор: КР от Сегодня, 16:28 Категория: Общество

Как сообщалось ранее на сайте «КР», вчера в переулке Володарского друг за другом сгорели баня и частный дом, расположенный по соседству. В нём проживала семья Расторгуевых.

Из неожиданно загоревшегося дома едва успели спасти 23-летнюю Дарью, которая передвигается только в инвалидной коляске.

Погорельцы по сей день находятся в состоянии шока. Они не в силах сдерживать слёзы. Их дом горел быстро и страшно. В один момент полыхнуло всё: крыша, стены, мебель, одежда, бытовая техника...

А за считанные минуты до возгорания дома Расторгуевых пожарные закончили тушить баню на соседнем участке и уже собирались уезжать. Увидев полыхнувший дом, они вызвали ещё два пожарных расчёта.

– Буквально за десять минут мы лишились всего, – рассказала сайту «КР» хозяйка дома Елена Аркадьевна. – Сгорела и инвалидная коляска. Её нам пообещали выдать в скором времени в соцзащите. А пока дочь лежит, не ест и не спит. Сильно переживает после такого ужаса. Сейчас нас приютили родственники. Друзья и знакомые принесли необходимую одежду.

На помощь пришли и ветеринары клиники «Тигра». Они оказали помощь собаке Расторгуевых, получившей ожоги.

По предварительным версиям, это либо поджог, либо возгорание от бани соседей. Однако она располагалась не впритык к участку Расторгуевых, а через дом. Но окончательное решение вынесут специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые приехали в среду из Челябинска.

Единственное, что уцелело в сгоревшем доме площадью 112 квадратных метров, – это документы. Они лежали укрытые в шкафу и в папках. Теперь семье предстоит собраться с силами. Оставшись без крыши над головой, им нужно понять, как жить дальше.

Михаил Юрьевич Расторгуев работает охранником в городской больнице имени А. П. Силаева. Елена Аркадьевна – домохозяйка, она ухаживает за ребёнком-инвалидом. В семье есть ещё сын. Он – студент, учится в Уфе. Пострадавшие сейчас крайне нуждаются в материальной поддержке. Помочь могут все, кто неравнодушен к чужой беде.

Куда перечислять деньги:

Номер карты Сбербанка 63900272 90139 82 027

Получатель: Дарья Расторгуева.