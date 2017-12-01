В Кыштыме мать с дочерью-подростком осталась без крыши над головой

Автор: КР от Сегодня, 09:20 Категория: Происшествия

Вчера в одиннадцатом часу вечера в пожарную часть № 38 поступило сообщение о том, что на улице Крестьянской, 2 горит дом. На место тут же выехали два пожарных расчёта. Спустя полчаса пожар уже был потушен.

Но как сказал сайту «КР» начальник этой пожарной части Андрей Раскостов, огонь уничтожил часть стен и потолочных перекрытий. Пока дом непригоден для проживания и требует серьёзного ремонта.

– Владелица дома – 37-летняя жительница нашего города, – говорит Раскостов. – В момент возгорания она находилась дома с дочерью-подростком. Они успели выйти на улицу и не пострадали.

Сейчас специалисты отдела надзорной деятельности устанавливают причину возгорания.