В Кыштыме сгорела баня, а потом вспыхнул дом

Автор: КР от Вчера, 18:02 Категория: Общество

На пульт дежурного пожарной части № 38 сообщение о возгорании бани в переулке Володарского, 2 поступило в 16:24. На место выехали два пожарных расчёта.

Как сказали сайту «КР» в пожарной части, закончив тушить баню, огнеборцы уже собирались уезжать, но в это время увидели, что горит дом пососедству. В переулок Володарского были вызваны ещё два пожарных расчёта.

По словам очевидцев, хозяин дома №4 успел вывести на улицу свою 22-летнюю дочь-инвалида.

Установить причины возникновения пожара в жилом доме, а также причинённый ущерб, теперь предстоит сотрудникам отдела надзорной деятельности № 16.

Погибших и пострадавших нет.