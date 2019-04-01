В Кыштыме сгорела баня, а потом вспыхнул дом Автор: КР от Вчера, 18:02 Категория: Общество 0 На пульт дежурного пожарной части № 38 сообщение о возгорании бани в переулке Володарского, 2 поступило в 16:24. На место выехали два пожарных расчёта. Как сказали сайту «КР» в пожарной части, закончив тушить баню, огнеборцы уже собирались уезжать, но в это время увидели, что горит дом пососедству. В переулок Володарского были вызваны ещё два пожарных расчёта. По словам очевидцев, хозяин дома №4 успел вывести на улицу свою 22-летнюю дочь-инвалида. Установить причины возникновения пожара в жилом доме, а также причинённый ущерб, теперь предстоит сотрудникам отдела надзорной деятельности № 16. Погибших и пострадавших нет. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить