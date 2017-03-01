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В Кыштыме многодетная семья, оставшаяся из-за пожара без крыши над головой, нуждается в средствах гигиены и канцтоварах

Автор: КР от Сегодня, 15:15 Категория: Происшествия

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Как уже сообщалось на нашем сайте, в минувшее воскресенье утром из-за детской шалости произошёл пожар в доме № 30 на улице Школьной. Семья с четырьмя детьми в возрасте от одного года до 14 лет осталась без крыши над головой.

 

Как сказала сегодня сайту «КР» многодетная мать Татьяна Смолина, в первый же день как знакомые, так и чужие люди буквально завалили их детской, женской и мужской одеждой и обувью. Сейчас семья находится у родственников, однако в ближайшие день-два должен решиться вопрос о временном предоставлении им муниципального жилья.

 

– Я благодарна всем, кто пришёл к нам на помощь, – говорит Татьяна. – Муж с детьми выбежали из дома кто в чём был. Не успели вынести никаких вещей. Сейчас дети ходят и в садик, и в школу. Сыну выдали новый комплект учебников. Но нам больше всего не хватает канцтоваров.

 

Ситуация с этой многодетной семьёй находится на личном контроле у директора комплексного центра социального обслуживания населения, депутата Кыштымского городского округа Андрея Карипова. Как только погорельцы предоставят справку о пожаре, специалисты комплексного центра тут же подадут заявки на выделение материальной помощи как из местного, так и из областного бюджетов.

 

Все, кто может оказать помощь этой семье, телефон Татьяны – 89193052475.

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