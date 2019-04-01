В Кыштыме от мусора очистили излюбленное место отдыха горожан

Автор: КР от Сегодня, 16:21 Категория: Общество

Фото Студенческого волонтерского центра "Горячие сердца"

Вчера прошёл субботник на Сугомакской поляне. Скопившийся за зиму мусор собрали и у пещеры.

В санитарной очистке излюбленного места отдыха жителей и гостей Кыштыма приняли участие волонтёры студенческого центра «Горячие сердца» кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа.

– На субботник пришли четверо наших ребят, – сказала сайту «КР» руководитель этого центра Валентина Щеглова. – На очистку территории колледжа мы выйдем на следующей неделе, когда подсохнет грязь. Опять же, если не вмешается в наши планы погода. К тому же, студентам предстоит убрать территорию между общежитием колледжа и детским садом № 5.

Присоединились к молодёжи и представители недавно созданного объединения «серебряных» волонтёров, работники администрации Кыштымского городского округа и учреждений культуры.

Общими усилиями на КАМАЗе было вывезено несколько десятков мешков мусора.

В понедельник Сугомакскую пещеру и поляну посетят гости из Австрии. Как уже сообщалось на сайте «КР», Кыштым посетит камерной хор имени Герцогенберга из австрийского города Грац. Днём для них будет проведена экскурсия, а вечером они выступят в Народном доме.