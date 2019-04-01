В Кыштыме австрийцев угостят на Сугомакской поляне

Автор: КР от Вчера, 15:33 Категория: Культура

Музыканты из Австрии приедут в наш город 15 апреля. В Народном доме они выступят с концертом хоровой музыки.

Для камерного хора имени Герцогенберга из австрийского города Грац подготовлена насыщенная программа. Днём для них проведут экскурсию по городу. Затем гостей привезут в Народный дом, где запланирована их встреча с главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой.

После этого иностранцы поедут к горе Сугомак. Там для них приготовят угощения.

Вечером, в 18 часов, австрийские музыканты выйдут на сцену и исполнят под руководством дирижёра Франца М. Герцога произведения духовной и светской хоровой музыки В. А. Моцарта, А. Брукнера, К. Орфа, Й. Брамса, австрийские и немецкие народные песни, дуэты из опер и оперетт Й. Штрауса и Р. Штольца.

В составе хора – как профессиональные исполнители, так и студенты хорового факультета консерватории Иоганна Йозефа Фукса.

На следующий день после концерта в Кыштыме они выступят в Челябинске. Гастроли пройдут в рамках соглашения о культурном сотрудничестве, подписанного министерством культуры Челябинской области в октябре 2017 года с австрийскими властями.

Стоимость билета – 250 рублей. Заказать их можно по телефону 5-52-18 или 5-52-29.